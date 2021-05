Warren Buffett-selskapet Berkshire Hathaway klatret sterkt fra fjoråret etter å ha falt tungt som følge av pandemien.

Buffett fortsetter sine aggressive tilbakekjøp av aksjer i eget selskap.

Berkshire rapporterte driftsinntekter på like over 7 milliarder dollar i første kvartal. Det er opp 20 prosent fra nær 5,9 milliarder dollar samme periode i fjor.

Selskapets portefølje er bredt eksponert mot sektorer som forsikring, transport, handel og produksjon og har merket effektene av en gradvis åpning av samfunnet.

I første kvartal kjøpte selskapet tilbake aksjer for 6,6 milliarder dollar. I hele fjor kjøpte selskapet tilbake aksjer i eget selskap for rekordstore 24,7 milliarder dollar – over 200 milliarder kroner.

Kontantreserven til selskapet vokste med om lag 5 prosent til mer enn 145,4 milliarder kroner.

Orakelet fra Omaha, kallenavnet til Buffett, ble i store deler av fjoråret sittende på sidelinjen og mente han ikke så noen store triggere i markedet for større oppkjøp.

Konglomeratets inntekter endte på 64,6 milliarder dollar i første kvartal. Det er høyere enn Wall Streets estimater på 63,66 milliarder.

I natt norsk tid holder Berkshire Hathaway generalforsamling, og en rekke større aksjonærer har rettet søkelyset mot områder der de ønsker endring.