Kundene rømmer fra superforvalter

Det lyser rødt av porteføljen til superforvalter Dag Hammer i DNB SMB på aksjonærlistene hos Infront. Rødfargen betyr at aksjebeholdningen reduseres og at Hammer selger aksjer i stor stil. Slik har det vært dag etter dag i mange uker.

Fondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore bedrifter. De tre klart største aksjepostene er Atlantic Sapphire, Kahoot og Kalera. Alle aksjene har gått på kraftige kurssmeller i vår i tillegg til HydrogenPro, som også er av de større postene.

Det er innløsninger som gjør at jeg selger aksjer. Det er ingen hemmelighet. Man må ikke være Einstein for å forstå det Dag Hammer

Fondet er bare opp 1,26 prosent hittil i år, og ligger håpløst bak samtlige andre norske fond, og ikke minst referanseindeksen som er opp nærmere 15 prosent. Nå har kundene fått nok, og rømmer fondet, hvorpå Hammer må pøse ut aksjer for å dekke innløsningene.

– Brannskadesalg

– Det er brannskadesalg, sier en kilde til Finansavisen.

Dag Hammer bekrefter at 2021 har vært svakere enn tidligere, og at det for tiden er betydelig flyt ut av fondet.

Det har vært mye flyt ut de seneste fire til seks ukene Dag Hammer

– Det er innløsninger som gjør at jeg selger aksjer. Det er ingen hemmelighet. Man må ikke være Einstein for å forstå det, sier Hammer.

I fjor opplevde Hammer betydelig nytegning. Slik er det ikke lenger.

– Det har vært mye flyt ut de seneste fire til seks ukene. Men netto er det fortsatt mer penger i fondet nå enn ved nyttår, sier Hammer.

Ved utgangen av februar var DNB SMB-fondet på over 3,3 milliarder kroner.

– Fondet er nå på rundt 2,8 milliarder kroner, sier han.