Toppanalytikernes beste aksjetips på Wall Street

Fuller har for tiden en suksessrate på 69 prosent, med en gjennomsnittlig avkastning på 24,6 prosent pr. rating.

Jack in the Box

Oppenheimers stjerneanalytiker Brian Bittner mener at fastfoodkjeden Jack in the Box er undervurdert. Dette til tross for at restaurantkjeden har det seneste året steget 27 prosent på børsen, mot S&P 500 som «bare» har steget 11 prosent.

– Vi mener verdsettelsesrabatten på 30 prosent til i forhold til konkurrentene, undervurderer JACKs grunnleggende over gjennomsnittlige høye inntjeningskraft og identifiserbare vei for å akselerere videre vekst, skriver Bittner i et notat.

Bittner, som har en suksessrate på 69 prosent, gjentar kjøpsanbefalingen sin for Jack in the Box, samtidig som han hever fra 115 dollar til 135 dollar pr. aksje – det vil gi en oppside på 14 prosent.

Fastfoodkjeden legger frem resultatene sine for andre kvartal 12. mai, og Oppenheimer-analytikeren venter en EBITDA på 67,6 millioner dollar.

SailPoint Technologies

Når SailPoint Technologies skal presentere resultatene sine 10. mai forventer RBC Capital-analytiker Matthew Hedberg at teknologiselskapet vil slå konsensusestimatene på 91,2 millioner dollar i omsetning og et resultat pr. aksje på 0,00 dollar.

Ifølge CNBC er SailPoint Technologies et av favorittselskapene til Hedberg, som har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 71 dollar pr. aksje på selskapet – som vil gir en potensiell oppside på 45 prosent.



– Det forventes at 2021 vil være et år med overgang, ettersom ledelsen omorganiserer virksomheten for å fokusere på abonnementsbasert pris, uavhengig av distribusjon, skriver RBC Capital-analytikeren og legger til at vi bør se en økende mengder tidsbaserte avtaler i tillegg.

Ifølge TipRanks har Hedberg en suksessrate på 73 prosent, med en gjennomsnittlig avkastning på 30,2 prosent.