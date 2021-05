Tyske myndigheter pålegger Deutsche Bank å gjør mer mot hvitvasking

Det tyske finanstilsynet (BaFin) har pålagt Deutsche Bank om å gardere seg ytterligere mot hvitvasking av penger. Det kommer frem i en melding fra tilsynet.

Den seneste meldingen fra det tyske finanstilsynet er et slag i ansiktet på den tyske storbanken mens den prøver å rette opp ryktet sitt, skriver CBNC.

Tilsynet utpekte revisor

Finanstilsynet utpekte i 2018 KPMG som en spesialrevisor for Deutsche Bank, for overvåke fremdriften i hvitvaskingskontrollen til banken. Det var første gang det tyske finanstilsynet hadde gjort en slik avtale, og kom etter en rekke tilfeller med hvitvasking som involverte Deutsche Bank. Og det er gjennom denne avtalen at KPMGs mandag nå blir utvidet.

BaFin sier i en kort uttalelse at de ønsker forbedret kontroll, spesielt når det kommer til «vanlige kundevurderinger», som også gjelder korrespondentbank og overvåking av transaksjoner.

Nyheten kommer i samme uke som Deutsche la frem sitt beste kvartalsresultat på syv år, og aksjen er på sitt høyeste nivå på tre år.

– Høyeste prioritet

Deutsche Bank sier i en kommentar at de forbedrer kontrollene sine, men at de også er klar over at det fortsatt er arbeid som gjenstår.

– Ordren er resultatet av en konstruktiv tilsynsdialog med BaFin og gjenspeiler at banken fortsetter å legge høyeste prioritet til å oppdage og avhjelpe mulige svakheter i kontrollprosesser, heter det i en uttalelse fra banken.

I 2017 fikk Deutsche Bank en bot på nesten 700 millioner dollar for å ha tillat hvitvasking. De tyske myndighetene mente da at ordningen hadde blitt brukt for å hvitvaske 10 milliarder dollar ut av Russland, og det amerikanske justisdepartementet etterforsker fortsatt saken.