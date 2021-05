«Nysgjerrig og positiv» til krypto

«Hodling #bitcoin», skrev sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken på Twitter lørdag kveld. Den korte meldingen har siden høstet enorm repsons, og har søndag kveld nær 6.700 likes og over 600 retweets.

Sjeføkonomen sier til E24, som omtalte saken først, at kryptotweeten dessuten har sikret henne over 1.500 nye følgere på sosiale medier-plattformen.

Én bruker spurte sjeføkonomen om hun hadde endret mening eller bare testet ut litt, til det svarte Due-Andresen at hun er «nysgjerrig og positiv».

Uttrykket «hodl», en feilstaving av «hold» brukes ifølge Investopedia som et uttrykk for en «kjøp og hold-strategi» blant kryptoinvestorer.

Til E24 presiserer Due-Andresen at hun kjøpte kryptovaluta for et lavt beløp privat og at Handelsbanken på ingen måte er involvert.

Næss med egen coin

Due-Andresen er på ingen måte den eneste banktoppen som er nysgjerrig på kryptovaluta. Tidligere denne uken skrev Finansavisen at Nordeas investeringsdirektør Robert Næss har tatt et dypydykk inn i kryptoverden og sågar har laget sin egen valuta; «RobCoin».

– Jeg er virkelig blitt fascinert av bitcoin og jeg har brukt alle ledige stunder til å sette meg inn i kryptovalutaer, sa Næss til Finansavisen.

Etablerte investorer som Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen har også hevet seg på de seneste månedene. Da Røkkes på krypto ble kjent endret Spetalen brått mening. Kort tid etter å ha kalt kryptovaluta for «tull og tøys» til å gå tungt inn i den norske kryptobørsen MiraiEx.

– Jeg orker ikke å se at Røkke tjener penger og ikke jeg, sa Spetalen til Finansavisen i sakens anledning.

Vil si stopp

Men om banktoppene og investorene er positive ønsker Ap-topp Espen Barth Eide å strupe kryptovalutaene. Han mener de undergraver pengesystemet og er et enormt energisluk.

– Denne formen for valuta undergraver pengesystemet vårt og kan redusere sentralbankens evne til å regulere økonomien. Jeg tror det kan skape noen alvorlige problemer på sikt, for eksempel hvis vi får en ny finanskrise, slik vi opplevde i 2008, har Barth Eide tidligere uttalt til Finansavisen.