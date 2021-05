– Dagens regler for dokumentasjon og beskatning av gevinster på kryptotransaksjoner medfører at en hel generasjon kriminaliseres, hevder Antonio Holstad, advokatfirmaet Brækhus' avdeling for skatt og avgift.

Han påpeker at mange unge investorer gjennomfører flere tusen kryptohandler årlig, i all hovedsak mellom ulike digitale valutaer.

Skatteetatens regler innebærer at de må være forberedt på å dokumentere gevinst og tap, målt i norske kroner og ikke for eksempel bitcoin, for hver eneste transaksjon.

Foreslår «kryptosparekonto»

– Reglene skaper et potensielt mareritt med dokumentasjon, ettersom investorene ikke får et forhåndsutfylt skatteskjema fra sin megler, slik tilfellet er for folk som handler med norske aksjer, fortsetter Holstad.

– Dessuten mener mange av dagens unge at det er urettferdig at de må betale skatt på gevinster de ikke en gang har tatt ut i kroner og øre, men som sitter som bitcoin på en meglerkonto.

Løsningen, ifølge Bækhus-partneren, er en ordning tilsvarende den som eksisterer for aksjer - en «kryptosparekonto».

– Da kunne man handle med ulike digitale valutaer, men ikke betale skatt på gevinstene, før pengene faktisk ble tatt ut av kontoen, utdyper han.

– En slik forenklet løsning ville føre til at flere kryptoinvestorer oppga sine gevinster, noe som i sin tur ville gi større skatteprovenyer.

KRITISERER SKATTEMYNDIGHETENE: Skatteadvokat og partner Antonio Holstad i Brækhus Advokatfirma etterlyser enklere regler for beskatning av handel og betaling med kryptovaluta. Foto: Brækhus Advokatfirma

Burde behandles som valuta

Holstad kritiserer også Skatteetatens definisjon av kryptovaluta som «formuesobjekt», på linje med aksjer og obligasjoner.

Han viser til at særlig bitcoin blir stadig mer akseptert som betalingsmiddel, selv i Norge.

– Kryptovaluta burde selvsagt defineres som «valuta», sier han.

– Igjen ville dette lette arbeidet både for kryptoinvestorene og skatteetaten.

For øvrig påpeker Brækhus-partneren at det på ingen måte ville være vanskelig å endre skatteloven, slik at kryptovaluta kunne handles i en «kryptosparekonto», på samme måter som aksjer i en aksjesparekonto.

– Gitt at digital valuta utfordrer «systemet», bør man imidlertid ikke ha for høye forventninger til en slik lovendring, avslutter han.