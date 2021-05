– En perfekt aksje for daytradere

Aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 8,6 milliarder kroner i april, viser statistikk fra Nordnet. Det ble gjort 1.150 handler i snitt pr. dag.

Aksjer sto for 8 milliarder kroner av handelen, mens resten ble fordelt på finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner og forwardkontrakter.

– Perfekt for tradere

Daytraderne handlet mest i svenske Evolution Gaming Group, som ble omsatt for over 1,7 milliarder kroner i løpet av måneden.

– Evolution Gaming Group har vært et eventyr å eie de siste årene. Til tross for at gaming- og casinosektoren internasjonalt har opplevd litt motbør i 2021, har selskapet gått motstrøms og er opp over 100 prosent så langt i år, sier Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

– Selskapet har over tid opplevd en sterk vekst både organisk, men også via oppkjøp og fusjoner. Med et snittvolum på over én milliard svenske kroner om dagen, muliggjør dette store handler i løpet av en dag. Dette er perfekt for tradere, fortsetter han.

Liker svenske aksjer

Nel ble nest mest omsatt med 553 millioner kroner, og holder på populariteten til tross for et kursfall på 17 prosent hittil i år. Ifølge Johannesen lå handelsvolumet jevnt over 150 millioner om dagen. Equinor ble handlet tredje mest i april, nærmere bestemt for 341 millioner kroner.

Topp 10-listen viser at Nordnet-tradernes svenske fokus ikke begrenset seg til gaming.

– OMX Stockholm er opp over 16 prosent hittil i år. Kombinasjonen industri, teknologi og helse har vist seg å være virkelig god i 2021. Dette har våre tradere benyttet seg av, og handlet OMX-indeksen hyppig i april, sier Johannesen.