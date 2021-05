Vil lage europeisk konkurrent til VISA, Mastercard og Paypal

Flere enn 30 europeiske storbanker vil gå sammen om å lage en europeisk betalingsløsning konkurrere med amerikanske VISA, Mastercard, Paypal samt Apple.

Det skriver Financial Times mandag, som viser til uttalelser fra European Payment Initiative.

«Ideen er å bygge en europeisk betalingsmester som kan ta på seg PayPal, Mastercard, Visa, Google og Apple, » sa Joachim Schmalzl, styreleder for European Payment Initiative.

European Payment Inititative har frem til september å utarbeide en plan for en europeisk betalingstjeneste som kan brukes til å betale på nett så vel som i butikker, for å betale regninger mellom individuelle forbrukere og for å trekke tilbake kontanter i minibanker.

Bankene og stiftelsene bak initiativet inkluderer Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit og Santander, og behandler for tiden mer enn halvparten av alle betalinger i Europa. Prosjektet har støtte fra EU-kommisjonen så vel som euroområdets finansielle regulatorer.

Initiativet har ifølge Financial Times også mottatt mer enn 30 millioner euro fra støttespillere.

Ifølge Eurocommerce blir fire av fem betalinger i Europa foretatt med VISA eller Mastercard, to amerikanske selskaper.

Tidligere forsøk

Det er imidlertid ikke første gang europeiske banker forsøker å danne et europeisk betalingssystem. «The Monnet Project» ble i 2011 støttet av 24 europeiske banker, men ble stanset på grunn av manglende politisk støtte samt en dårlig forretningsplan.

Flere europeiske land, også Norge, har egne betalingsløsninger, som for eksempel Vipps. Problemet er at de nasjonale løsningene ikke kan spres over hele Europa.