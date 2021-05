Meglerhus kutter Nel-kursmål

SEB reduserer ifølge en analyse sitt kursmål på Nel til 25 kroner, fra tidligere 28 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar anbefalingen om hold. Aksjen har falt 17 prosent på Oslo Børs hittil i år.

Meglerhuset skriver at førstekvartalsresultatene vil være dominert av delvis tilbakeføring av tidligere urealiserte gevinster i Nikola og Everfuel.

I tillegg trekker analytikerne ifølge nyhetsbyrået frem en svak «book-to-build» på 0,8 i kvartalet, om en summerer opp alle ordreannonseringer fra Nel i første kvartal som resulterer i en ordreinngang på 188 millioner kroner, mot 230 millioner i foregående kvartal.

«Vi fortsetter å se på verdivurderingen som utfordrende», heter det fra SEB.

Fortsatt populær

Nel er fortsatt populær hos Nordnets mest aktive kunder.

Aksjen ble nest mest omsatt med 553 millioner kroner, og holder på populariteten til tross for et kursfall på 17 prosent hittil i år. Ifølge Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen lå handelsvolumet jevnt over 150 millioner om dagen.

Hydrogenavtale

Forrige uke ble det klart at Nel har signert en rammeavtale med Aibel for å utvikle hydrogenprosjekter.

Aibel er en av Norges største aktører innen prosjektering, nybygg, vedlikehold og oppgradering i olje- og gassindustrien. Selskapene skal nå utvikle og levere store, komplekse fornybare hydrogenprosjekter.

«Aibels konstruksjonsekspertise og erfaring innen fabrikasjon og modularisering vil tilføre Nels globale levering og prosjekt betydelig verdi. Partnerskapet er en langsiktig forpliktelse», kommenterte adm. direktør Jon André Løkke.