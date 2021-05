Bill og Melinda Gates skal skilles

Bill Gates opplyser i en tweet mandag kveld at han og Melinda Gates skal skilles etter 27 års ekteskap.

pic.twitter.com/padmHSgWGc — Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021

Ekteparet har tre barn sammen, og Microsoft-grunnleggeren skriver i meldingen at de fortsatt vil jobbe sammen i stiftelsen deres, Bill and Melinda Gates Foundation. Stiftelsen kjemper mot fattigdom, sykdom og ulikhet over hele verden.

Paret har også vært med på å grunnlegge The Giving Pledge, som innebærer at de i løpet av deres levetid skal gi mer enn halvparten av formuen deres til veldedige formål.

I mars i fjor ble det klart at Gates ville trekke seg fra Microsoft-styret for å fokusere mer på filantropiske formål.

Bill Gates eier 1,37 prosent av aksjene i Microsoft, som er verdt mer enn 26 milliarder dollar. Det skriver CNBC.