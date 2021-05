Odin sikter mot 100 mrd.

–I tillegg er nok flere blitt mer bevisste på pensjonssparing, samtidig som svært lave renter gjør at sparekunder ser etter alternativer med høyere forventet avkastningt, sier Kristiansen.

Snart i 100 mrd.

Også starten på 2021 har vært god, og ser man hele 16 måneders perioden fra januar 2020 under ett har Odins forvaltningskapital økt med 40 prosent til 94 milliarder.

Nå strekker fondsforvalterne seg etter det hårete målet 100 milliarder kroner.

– Det skal ikke mer enn et par skikkelig gode børsdager til før vi bikker 100 milliarder, sier Kristiansen i Odin, og legger til:

– Men dersom en tar høyde for en flat børsutvikling tror vi at vi når 100 milliarder gjennom nettosalg innen et år.

Selv om han sjekker tallene daglig forsikrer Kristiansen om at Odins filosofi om å satse på langsiktig på selskaper med god inntjening ligger fast

Dette sier Miller om dagens marked:

04.05.2021

Spår ikke markedet

– ESG er helt klart fremtiden, men nå ser vi at mange selskaper uten inntjening prises altfor høyt, at det blir litt bobletendenser rundt enkelte selskaper, sier Miller.

Både Kristiansen og Miller trekker paralleller til dot.com-boblen på tidlig 2000-tallet, og påpeker at ingen på det tidspunktet visste hvilke av IT-selskapene som ville stå igjen som vinnerne.

– I etterkant av den boblen kom vi jo ut med en helt ny liste over verdens ti største selskaper. Pandemien bidrar nok som en akselerator som gjør at vi om noen år igjen står med nok en ny liste over verdens største selskaper, sier Miller, han legger til:

– For noen går det litt sport i å prøve å spå markedet på kort sikt og tilpasse porteføljen etter det. Det ser ikke vi noe poeng i.