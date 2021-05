Får svensk eiendomsmilliardær på laget

Crowdlending-plattformen Kameo har gjennom en rettet emisjon hentet inn 66 millioner kroner, av disse står den svenske eiendomsinvestoren Ilija Batljans private investeringsselskap Batljan Invest for 40 millioner.

Det gir Batljan en eierandel på 15 prosent i selskapet som etter emisjonen verdsettes til 267 millioner kroner.

SATSER SAMMEN Kameo-gründer Sebastian Harung (f.v.) har på få år fått med seg tungvektere som ABG Sundal Collier, her representert ved adm. direktør Jonas Ström, og eiendomsinvestor Ilija Batljan på folkefinansierte lån til eiendomsbransjen. Foto: Robin Lorentz-Allard

Som følge av at Batljan med dette blir en av Kameos største aksjonærer går Batljans kone Sanja Batljan og datter Mia Batljan inn i selskapets styre.

– Med dem ombord får vi sterk kompetanse fra eiendomsbransjen og en svært visjonær deleier. Samtidig har vi ABG Sundal Collier, som er ledende innen finansiering og investeringer, sier Kameo-grunnlegger Sebastian Harung i en kommentar.

Investeringsbanken har siden 2019 vært strategisk deleier i plattformen, og sitter på en eierandel på 29 prosent.

I mars i fjor sa Batljan til Finansavisen at han ønsket å kjøpe mer eiendom fra staten og norske kommuner. Samme høst la Batljans SBB inn bud på Entra, uten at det endte med salg.

Store fremtidsplaner

Med denne emisjonen i boks mener selskapet det har kapitalen som behøves for å kunne oppskalere og nå break-even. Siden selskapet fikk tillatelse fra det danske finanstilsynet i 2016 har Kameo gjennom sin base på 30.000 investorer formidlet lån for om lag 1,4 milliarder kroner fordelt på 400 ulike eiendomsprosjekter. I løpet av hele 2020 formidlet Kameo lån for 600 millioner kroner, og passerte dermed milepælen 1 milliard i utlån.

Målene for dette året er heller ikke små:

– I 2021 er ambisjonen at Kameo skal låne ut minst en milliard til, og det ser det ut til at vi når, sier Harung.

I løpet av årets første kvartal satte utlånsplattformen ny norsk rekord for enkeltlån da det lånte ut 18,6 millioner kroner til Akershus prosjekt.

I løpet av 2022 er målet at Kameo skal gå i null, eller med et lite overskudd. Utlånsplattformen endte fjoråret med en omsetning på 17,5 millioner kroner og et driftsresultat på minus 22 millioner kroner. I årets første kvartal ligger driftsresultatet på minus 5 millioner kroner.