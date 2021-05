Mener bitcoin er basert på en utdøende teknologi

– Om det blir en fork i bitcoin, og blokkjeden går over til proof of stake kan det forbli fremtidens digitale gull. Selv om det ikke skjer noe tror jeg man kan få et rally opp til rundt 100.000 dollar, men aldri i verden om prisen skal opp til 500.000 dollar før energiproblemene er løst. I dag er det et paradoks at visstnok miljøbevisste selskaper, som Tesla, samtidig bruker bitcoin for kryptoeksponering. Den balansegangen blir vanskelig å opprettholde over tid, sier han, og fortsetter:

– Ettersom markedsverdien allerede er såpass høy, mens energiforbruket stadig oftere blir brukt av politikere som Barth Eie, vil dette ligge som en torn i øyet for alle miljøbevisste institusjoner. Retailinvestorene alene klarer aldri å dra kursen til nye høyder, sier han.

– Er ethereum egnet som store of value?

– Ja, hvorfor ikke. Ethereum er først og fremst en teknologiplattform, men allerede i 2017 holdt ethereum på å bli like stort som bitcoin. Hadde det skjedd ville ethereum vært store of value, en miljøvennlig sådan. Det mange glemmer er at store of value også handler om å ha et sikkert sted å plassere pengene i, og da er det en fordel med en viss substans for å redusere volatiliteten over tid. På dette punktet taper bitcoin stort mot ethereum, sier han.

Eier fortsatt bitcoin

AKJ er et kryptoøkosystem som tilrettelegger for hedgefond som ønsker å få kryptoeksponering. Her kobles regulatoriske og juridiske tjenester, revisjon, risikosystemer og meglertjenester sammen.

En del av forretningsmodellen til AKJ er å investere i kryptofondene som er på plattformen, gjennom en fond-i-fond-løsning. Siden oppstart i januar i 2019 har fondet gitt en avkastning på 1.280 prosent, og er med det verdens beste fond ifølge Eurekahedge. Fra årsskiftet er verdiene opp 138 prosent.

Selv om Kvamme Jensen er kritisk til bitcoin på lang sikt, har fondet hans fortsatt 20 prosents eksponering mot kryptovalutaen.

– Det lønner seg aldri å vedde mot det som går best og vi er i en veldig tidlig fase fortsatt. Men smart kapital er allerede på vei ut av bitcoin og inn i ethereum og andre altcoins, sier han.

– Uendelige muligheter

Til Finansavisen uttalte Barth Eide i forrige uke at bitcoin undergraver pengesystemet og reduserer sentralbankenes evne til å regulere økonomien.

– En digitalisering av kapitalsystemet kan fjerne verktøy i politikernes verktøykasse. Men med en slik forandring får vi også «smarte penger» som styres av smartkontrakter. Det gir uendelig med nye muligheter som i dag er helt utenkelig med dagens bensindrevne fiatpenger og gull, sier Kvamme Jensen, og fortsetter:

– Digitalisering er en uunngåelig prosess. Man må klare å skille barken fra veden, bitcoin fra ethereum, og proof of work fra proof of stake. Burde ikke diskusjonen heller handle om hva som er value-add i kryptoland og desentraliserte plattformer? Å forby kryptovaluta generelt vil stenge innbyggerne ute fra fremtidens nettverk. Det blir som å prøve å stenge ned internett for norske borgere. Lykke til med det. Bare diktatorer og andre sterke menn vurderer det i dag, og Barth Eide er ingen av delene.

