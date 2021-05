Investeringsstrateg: – Vi står foran et kraftig oppsving

– Markedene drives i større grad enn tidligere av økonomiske nyheter, og i mindre grad av pandeminyheter, sier den ferske investeringsstrategen i Handelsbanken Capital Markets, Halfdan F. Grangård, til Finansavisen.

Han peker på at selskapene så langt har rapportert gode resultater for første kvartal.

– Økonomiske nøkkeltall peker i stadig større grad mot at vi står foran et kraftig økonomisk oppsving i den vestlige verden, sier Grangård.

Han har gått fra rollen som seniorøkonom, hvor han har jobbet med ren makroanalyse, til arbeidet med å jobbe i og rundt bankens porteføljer som tilbys kunder gitt visse beløpsgrenser, dvs. diskresjonære porteføljer.

Grangård sitter i investeringskomiteen, som tar de løpende allokeringsbeslutningene, i tillegg til å kommunisere markedssynet internt, til kunder og til media. Porteføljene inneholder aksjer; global eksponering, renter og råvarer.

En risikofaktor

Gode resultater og utsikter til høy økonomisk vekst bidrar ifølge Grangård til at inntjeningsestimatene stadig justeres høyere. Forsinkelser i vaksinasjonsprosessene kan imidlertid forsinke det økonomiske oppsvinget, men ikke stoppe det, mener han.

– Dermed har smittebølger, nedstengninger etc. gått fra å være den dominerende faktoren for markedene til heller å bli en risikofaktor. Og den store risikoen ligger trolig i nye mutasjoner som fører til at nåværende vaksiner er betydelig mindre virksomme, sier Grangård.

– Alt dette har bidratt til lavere volatilitet, og en sakte og forholdsvis rolig marsj høyere, påpeker han.

Estimater opp

I Handelsbanken Capital Martkets' porteføljer har det vært en overvekt aksjer siden mai i fjor. Det er det ennå, med en horisont på tre-seks måneder.

– Vi ser for oss at det kommende økonomiske oppsvinget vil kunne bidra til at inntjeningsestimatene må justeres videre opp. I bakgrunnen ligger også de store sentralbankene og pumper inn likviditet, og støtter prisingen også ved hjelp av lave renter, sier Grangård.

Han tror på kommunikasjonen fra sentralbankene som tilsier at det vil ta tid før stimulansene trekkes tilbake.

– Dermed sitter vi igjen med god økonomisk vekst, høy inntjeningsvekst, lave renter og massiv likviditetstilførsel som samlet sett vil være støttende for aksjemarkedene, sier investeringsstrategen.

Dyrt aksjemarked

Grangård mener en del markeder fremstår som dyre på tradisjonelle prisingsmål, og tror at det i stor grad kan forklares av eksepsjonelt ekspansiv pengepolitikk.

– Generelt blir markedsprisingen vektlagt altfor høyt i taktisk, og kortsiktig allokeringssammenheng etter min mening. Dyre aksjemarkeder er et bedre sted å være enn dyre rentemarkeder for øyeblikket, sier han.