Analysesjef stokker om – går ut med seks anbefalinger

I løpet av april gikk den anbefalte porteføljen til Norne Securities opp beskjedne 0,2 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 1,3 prosent. Det betyr at Norne-porteføljen er opp 24 prosent hittil i år mens Oslo Børs kan vise til en oppgang på rundt 12 prosent.

Nå foretar analysesjef Petter Slyngstadli flere endringer. I starten av mai kvitter han seg med Goodtech og Telenor til fordel for Aker BP og Strongpoint.

Strongpoint er tilbake

– Strongpoint er et defensivt kvalitetsselskap som tikker av på de fleste boksene. Jeg tror det kan bli en bra aksje fremover. Det er et spennende selskap det skjer mye rundt, sier Slyngstadli til Finansavisen.

Strongpoint, som tidligere har figurert i månedsporteføljen til Norne Securities, blir igjen tatt opp igjen til en kjøpsanbefaling etter en kortere periode på hold. Årsaken til det er at aksjen har falt fra i underkant av 38 kroner til 30 kroner i løpet av de siste ukene.

Slyngstadli mener Aker BP er en fin eksponering mot et mer syklisk oppsving, og tror selskapet står overfor en økning i både produksjon og utbyttekapasiteten.

Aker BP får et kursmål på 270 kroner mens Slyngstadli gir Strongpoint et kursmål på 38 kroner.

Gode makrotall og lave renter

Selv om flere aksjer er dyre mener Slyngstadli at det er vanskelig å være klar på at en bør selge aksjer nå. Analysesjefen minner om at makrotallene er gode samtidig som inntjeningsestimatene stiger. Han er også fornøyd med at sentralbankene er til stede med kvantitative lettelser og at de holder styringsrentene ekstremt lave.

– Det gjelder å satse på aksjer som ikke vil straffes ved en litt høyere rente, sier Slyngstadli til Finansavisen.