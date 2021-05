De heteste aksjene på Oslo Børs

- - - - - -

DNB Markets opplevde at aktiviteten blant privatinvestorene roet seg litt i april.

– I april ble det nettokjøpt aksjer for 550 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at flere av Aker-selskapene er ute av topplisten for første gang på flere måneder, sier Bård Kittelsrud, sjef for DNB Markets' nettmegler, til Finansavisen.

Stor fokus på Kahoot

De tre mest handlede aksjene på Oslo Børs var i perioden Kahoot, Rec Silicon og MPC Container Ships.

– Kursen på Kahoot har kommet litt ned den siste tiden og flere privatinvestorer har nå kjøpt seg inn. Vi ser også at Telenor og Nordic Semiconductor er inne i varmen igjen og dukker opp på topplisten, sier Kittelsrud til Finansavisen.

Aker BP, Kahoot og Atlantic Sapphire var aksjene som ble mest nettokjøpt hos DNB Markets mens Equinor, ArcticZymes Technologies og Sbanken var de aksjene som kundene nettosolgte.

Geografiske forskjeller

Det viser seg at det også var en del geografiske forskjeller blant kundene til DNB Markets. Aker BP var favoritten på Vestlandet, sørlendingene nettokjøpte DNB, i Nord-Norge var Scatec favoritten, Midt-Norge satset på Kahoot mens Nordic Semiconductor ble nettokjøpt på Østlandet.

Equinor var aksjen som ble nettosolgt på Vestlandet, Sørlandet og i Midt-Norge. I Nord-Norge ble ArcticZymes Technology nettosolgt mens Sbanken ble nettosolgt på Østlandet.

Blant de unge investorene, i alderen 18-28 år, var det Kahoot og GameStop som tronet på toppen av listen over nettokjøp. Investorer i alderen 29-49 år nettokjøpte Kahoot og Atlantic Sapphire mens investorene som er eldre enn 50 år valgte å satse på Aker BP og Kahoot.

De mest handlede aksjene hos DNB i april 1. Kahoot 2. REC Silicon 3. MPC Container Ships 4. Nordic Semiconductor 5. Nel 6. Equinor 7. Norsk Hydro 8. Storebrand 9. Flyr 10. Telenor