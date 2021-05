Oppgang i vente på Oslo Børs

Det går mot oppgang på 0,24 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge førhandelen til IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Oljeprisen synker onsdag morgen og et fat brent-olje koster 69,35 dollar, ned 0,16 prosent. WTI-oljen er opp 0,08 prosent til 66,16 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,40 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Ferske tall fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, viser at råoljelagrene i USA falt med 7,7 millioner fat i forrige uke.

«Dette burde gi et øyeblikkelig oppsving i markedet», skriver ING Economics-analytikere i et morgennotat, ifølge Reuters.

Asia

Hang Seng i Hongkong har helt falt utvikling. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,45 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,85 prosent.

Markedene i Japan og Kina er stengt på grunn av offentlige høytidsdager. Markedene i Sør-Korea er også stengt.

Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet reagerte med røde tall og tirsdagen ble den verste verste børsdagen siden mars, etter at finansminister Janet Yellen tirsdag uttalte at hun kan skimte en renteheving i horisonten.

Best gikk det for Dow Jones, som endte opp marginale 0,06 prosent til 34.133,03. S&P 500 falt 0,67 prosent, til 4.164,66. Verst gikk det med teknologitunge Nasdaq, som falt hele 1,88 prosent, til 12.63,50.

Vix-indeksen, som måler den forventede volatiliteten på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene, steg med 5,35 prosent, til 19,28. Den var tirsdag over 20 poeng, noe den ikke har vært siden mars.

Hovedindeksen

Flere selskaper legger frem kvartalstall og du kan følge utviklingen her.

Det ble en tung tirsdag på Oslo Børs og hovedindeksen endte ned 0,75 prosent til 1.077,01 poeng.

Tungvekteren Nel raste ned 15,8 prosent i løpet av dagen etter at selskapet presenterte sitt resultat for første kvartal. Resultatet før skatt endte på et underskudd på over en halv milliard, og omsetningen ble lavere enn hva analytikerne ventet.

Telenor falt 1,9 prosent etter at selskapet presenterte kvartalsresultatet , som viste at selskapet endte kvartalet med et saftig underskudd. Frank Maaø i DNB Markets er sikker på at Telenor forlater Myanmar etter milliardras.

Bedre gikk det for Norwegian Finans Holding , som står bak Bank Norwegian, endte dagen opp 9,7 prosent til 98,50 kroner, etter at det mandag kveld ble kjent at Nordax hever budet på banken med 10 kroner til 100 kroner pr. aksje.

Dette skjer i dag

Regnskapsrapporter

Oslo Børs:

- Adevinta (kl 7.00)

- Aker Solutions (kl 7.00)

- Multiconsult (kl 7.00)

- Prosafe (kl 16.00)

- Gaming Innovation Group (før børsåpning)

- Reach Subsea

Euronext Growth:

- Tekna (kl 7.00)

- Elektroimportøren

Øvrige Norden:

- Novo Nordisk (kl 7.30), Vestas (kl 8.00-8.30), Sampo (kl 8.30-9.00)