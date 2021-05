Aksjeekspert om rødt marked: – Ikke selg! Kjøp!

Gårsdagen bød på en brutal sell-off på Wall Street, og også delvis på Oslo Børs. Jim Cramer understreker at investorene ikke må kaste seg på selgebølgen, men heller finne gode kjøpsmuligheter.

– Vi er inne i et av de beste «andre sjanse»-markedene jeg har sett, sier Cramer under sitt program Mad Money.

– Vi har sett dette mange ganger før, men det er vanskelig for folk å skjønne at man skal kjøpe, ikke selge når aksjer kollapser.

Cramer pekte på handel i helseaksjer som et eksempel på at det lønner seg å kjøpe i et negativt marked.

Aksjer som Merck, Bristol-Myers Squibb og Eli Lilly har nå steget igjen etter at kvartalsrapportene kom inn svakere enn forventet. Sistnevnte presenterte kvartalsrapporten 27. april, så aksjen synke, men kan nå vise til opptur på børs.

– Jeg tror Eli Lilly representerer ekte verdi sammenlignet med resten av markedet. De tjener bøttevis med penger og når aksjen blir knust på grunn av dårlige tall må du kjøpe den. Det er tydelig at mange forvaltere er enige, for den endte opp med å skyte fart tirsdag, sier Cramer.

20. april sto Eli Lilly-aksjen i 193,20 dollar, men siden den gang gikk det utfor stupet før aksjen nå har hentet seg inn igjen.

Cramer peker på at det 5 milliarder dollar store aksjetilbakekjøpsprogrammet som nå er satt i gang av selskapet kan bli et vendepunkt.

Aksjen er siden slutten av januar ned 11 prosent, men opp 11 prosent fra nyttår.