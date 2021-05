Vitalik Buterin, den 27 år gamle russisk-kanadiske programmereren som har funnet opp ethereum, er nå dollarmilliardær.

Buterin lagde ethereum i 2013 da han var 19 år gammel. Kryptovalutaen ble lansert i 2015 og pr. i dag eier grunnleggeren 333.500 ether i sin digitale lommebok.

Multipliserer vi det med dagens kurs på 3.378 dollar pr. ether ender vi på mer enn 1,1 milliarder dollar – nær 9,2 milliarder kroner.

I 2021 har kursen på ethereum mer enn firedoblet seg og er opp 352 prosent hittil i år. Kryptovalutaen er den nest største i markedsverdi og er verdt om lag halvparten av førsteplassen, bitcoin.

Ifølge CoinMarketCap har ethereum en markedsverdi på like over 400 milliarder dollar.

Det finnes flere tusen kryptovalutaer der ute, men ether og bitcoin står for rundt to tredeler av hele markedet.

Entusiasmen for krypto har gått rett i taket det siste året. Pandemien fikk investorer til å lete etter trygge havner. Tidligere var den åpenbare havnen gull og sølv – faste, verdifulle, fysiske råvarer. Bitcoin åpenbarte seg som et alternativt «digitalt gull».

Etter Coinbase gikk på børs midt i april har enda flere fått øynene opp for kryptouniverset.

Siden den gang har bitcoin gått i ny all-time high og dogecoin har skutt 500 prosent i været på bare noen få uker. Sistnevnte valuta har skapt furore rundt om i verden, fordi det i utgangspunktet ble laget som en vits av programmererne.

Deler av grunnen til at ether nå skyter i været er at det er den foretrukne kryptovalutaen for å kjøpe non-fungible tokens (NFTs) – digital kunst og andre samleobjekter som gjøres til unike digitale eiendeler og som kan kjøpes og selges på blokkjeden.