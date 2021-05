EU vil stramme inn reglene for utenlandske investorer

– Kommisjonen har analysert 5.000 importprodukter. Blant dem er EU svært avhengig av 137 produkter fra Kina, Vietnam og Brasil, sier visepresident Valdis Dombrovskis på en pressekonferanse.

I den oppdaterte industripolitikken som ble presentert onsdag, har EU blinket seg ut seks strategiske områder der de i mindre grad skal være avhengige av tredjeland, blant disse er medisin og råvarer.

Bekymringer

Det er tydelig at EU har hatt Kina i tankene, selv om landet ikke nevnes konkret. Investeringer og satsinger fra statskontrollerte selskaper i Kina har ført til både økonomiske og sikkerhetsmessige bekymringer. Det er noe av det kommisjonen vil ta tak i ved å håndtere «skjevheter forårsaket av utenlandske subsidier».

– Åpenheten i det indre markedet er vår største verdi, men åpenheten krever rettferdighet. I disse utfordrende tider er det enda viktigere å sørge for like regler for å støtte den økonomiske gjenreisingen, sier konkurransekommissær og visepresident Margrethe Vestager.

Et av kommisjonens forslag er at den skal få mer makt til å stanse satsinger der statsstøttede selskaper fra land utenfor EU er involvert. Det kommer krav om forhåndsgransking av selskaper med omsetning på over 500 millioner euro – rundt 5 milliarder kroner – der det økonomiske bidraget fra tredjeland er minst 50 millioner euro.

– Vi vil kunne bøtelegge bedrifter som ikke samarbeider, sier Vestager.

– Sårbart

Kommisjonen vil også styrke EUs indre marked og påpeker at koronakrisen har ført til innskrenkinger i den frie flyten av mennesker, varer og tjenester. Derfor kommer det forslag om et nytt krisehåndteringsinstrument som skal sørge for åpenhet og koordinering dersom en ny krise rammer fellesmarkedet.

Også for Norge er det viktig å ivareta det indre markedet, mener næringsminister Iselin Nybø (V).

– Situasjonen det siste året viser hvor sårbart det er når aktiviteten synker og handelen med våre naboland går ned. Det er enormt viktig at det ikke skapes tvil om norske bedrifter også i fremtiden har muligheten til å eksportere varer til det europeiske markedet, og at vi også i fremtiden skal ha en norsk industri som kan eksportere enkelt til EU, skriver hun i en epost til NTB.