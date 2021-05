Kraftig kutt i kursmålene

NEL og Aker Offshore Wind har falt kraftig i kurs. NEL er ned nesten 50 prosent siden toppen, mens Aker Offshore Wind er ned over 50 prosent. Aksjene er blant de som har gått fort opp og fort ned igjen, og nå må analytikerne kutte kursmålene.

ABGs Haakon Amundsen er den som kutter hardest – fra 30 til 20 kroner, og holdanbefalingen opprettholdes. Paretos Gard Aarvik har vært negativ lenge, og fastholder sitt kursmål på 8 kroner for aksjen som nå har dippet under 20 kroner igjen, så da er det fortsatt et stykke ned.

Tilsvarende gjelder Aker Offshore Wind der ABGs John Olaisen kutter kursmålet fra 17 til 10, og gjør en skikkelig skrell, mens SEBs Anders Rosenlund kutter fra 10 til 7,30. Begge er imidlertid fortsatt positive og anbefaler Kjøp.

DNBs Martin Huseby Karlsen skiller seg litt ut onsdag. Han hever kursmålet i Odfjell Drilling fra 15 til 25 kroner og gjentar kjøp. Aksjen har steget fra 10 til 20 kroner på seks måneder, og Huseby Karlsen mener det fortsatt er potensial.