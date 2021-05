– Jeg har ikke dyptgående kunnskap, men jeg vet at det å drive mining kan være krevende for serverkapasiteten. Jeg ser at tall flyr rundt om hvor mye bitcoin og krypto forbruker, men jeg har ingen formening om de tallene stemmer. At det er ganske stort strømforbruk er ganske opplagt og det er sånn det er, og det burde være avspeilet i prisen, sa Rotevatn.

Klimadebatt

De seneste dagene har strømforbruket til bitcoin fått mye spalteplass. Robert Næss i Nordea Investment Management har analysert seg frem til at CO2-avtrykket pr. bitcoin-transaksjon kan være så høyt som 607 kilo.

Programvareutvikler Torkel Rogstad i Arcane Crypto slaktet analysen og mente CO2-avtrykket er minst 98 prosent lavere. Det eneste de er nokså enige om, er strømbruken til bitcoin-nettverket, som nylig har passert den totale årlige strømbruken til hele Norge.

Anders Kvamme Jensen i kryptoselskapet AKJ gikk dagen i forveien ut å kritiserte strømforbruket til bitcoin, og mente proof of work (som bitcoin er basert på) er en utdøende teknologi. Han er mye mer positiv til ethereum, som gjennom oppgraderingen til ethereum 2.0 (proof of stake) vil bli mer energieffektivt.

Flere politikere har uttalt seg kritisk til bitcoin av klimahensyn, deriblant Espen Barth Eide (Ap).

Oljefondet inn i bitcoin?

I podcasten fikk Rotevatn spørsmål om Oljefondet bør plassere noen prosent av midlene i bitcoin, eventuelt i det minste vurdere det:

– Jeg må være litt formell da, og si at som medlem av regjeringen skal jeg ikke mene så mye om hva sentralbanken skal ta stilling til. Men hvis jeg kan få lov til å reflektere litt over det, så er det slik at i alle tider har man ønsket å lagre verdier i ting som er bestandige. Det er en grunn til at gull er blitt brukt til å sikre verdier, og brukes fortsatt i dag, fordi gull er noe som holder en stabil verdi, som er noe globalt, og noe man plutselig ikke finner mye mer av, slik at det blir enorm inflasjon, sa han og fortsatte:

– Bitcoin har en del av de samme egenskapene. Det er ikke slik at man plutselig kan oppdage masse bitcoins og det er noe som er spredt utover verden og noe som vokser sakte men sikkert.

– I teorien er bitcoin veldig egnet som et verdilager. Det er det som muligens kan gjøre at bitcoin kan tenkes å spille en slik rolle. Kritikere ville sikkert sagt at det bare er et pyramidespill og det er ikke verdt noe som helst. Dette er det kloke folk som vet mer om enn meg, men jeg synes definitivt at den sammenligningen med gull er ganske interessant, og at det kanskje er en grunn til at en del har begynt å bevege seg i denne retningen ved å sikre noen av verdiene sine i kryptovaluta.

(Journalisten (Anders) eier både bitcoin og ethereum, red.anm.)