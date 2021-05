Mot opptur fra start på Oslo Børs

Det går mot oppgang på 0,24 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge førhandelen til IG Trading. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Olje

Brentoljen koster 69,09 dollar pr. fat, opp 0,8 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 65,68 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,68 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Blandede amerikanske oljelagertall fra Energy Information Administration (EIA), samt fortsatt usikkerhet knyttet til situasjonen i India legger imidlertid en demper på utviklingen, ifølge TDN Direkt.

EIA la onsdag ettermiddag frem offisielle tall for amerikanske oljelagre som viste et lagertrekk på 8 millioner fat forrige uke. På forhånd var det ventet et lagertrekk på 2,2 millioner fat, ifølge Trading Economics.

Tallene viste også at bensinlagrene steg med 0,7 millioner fat forrige uke.

– Tallene fra EIA bidro ikke til mer kjøp i markedet, økningen i bensinlagrene fjernet entusiasmen, sier analytikere i ANZ ifølge Platts.

Ifølge Bloomberg-analytiker Henik Fung er det en risiko for at det vil komme en korreksjon i oljeprisene, skriver Bloomberg torsdag.

Analytikeren trekker frem krisen i India i tillegg til høyere tilbud fra OPEC+ som årsaker, hvor sistnevnte vil øke tilbudet med om lag 2 millioner fat gjennom juli.

Asia

I Japan har børsene åpnet igjen etter nasjonale høytidsdager og Nikkei stiger 1,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,6 prosent.

De kinesiske børsene har også vært stengt, og Shanghai Composite i Kina faller 0,2 prosent, mens CSI 300 faller 1,3 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,2 prosent.

I Sør-Korea er Kospi, som også har vært stengt på grunn av høytidsdager, opp 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,5 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger derimot 0,26 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,1 prosent.

Wall Street

Dow Jones endte dagen med en stigning på 0,29 prosent. Steg gjorde også S&P 500, som gikk opp marginale 0,07 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq endte derimot dagen med et fall på 0,37 prosent.

Blant aksjene som falt på Nasdaq var Peloton Interactive , som onsdag tilbakekalte 125.000 tredemøller etter dødsfall. Peloton endte dagen ned 14,56 prosent, til 82,62 dollar per aksje.

Ellers falt Tesla-aksjen igjen ned 0,39 prosent. Det gjorde også Facebook, som endte ned 1,05 prosent. Alphabet og Apple steg henholdsvis 0,34 og 0,2 prosent.

General Motors som i første kvartal knuste analytikernes fortsatte den gode starten på børsdagen og endte med en aksjepris som steg 4,05 prosent, til 57,58 dollar per aksje.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.082,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 6 milliarder kroner.

Styret i Q-Free mottok tirsdag et bud på 100 prosent av aksjene i selskapet fra et ikke navngitt USA-basert selskap til 14,40 kroner pr. aksje. Styret har presentert tilbudet for Q-Frees største aksjonær, Rieber & Søn, som sitter på 45 prosent av aksjene. Rieber & Søn har imidlertid avslått budet. Onsdag la aksjen på seg 24,5 prosent før den sluttet på 9,96 kroner.

Aker Solutions har forbedret resultatet med 800 millioner kroner det seneste året, og leverte bedre resultater enn ventet i første kvartal. Aksjen gikk opp 4,1 prosent til 14,70 kroner.

På tirsdag ble det klart at Norwegian henter 6 milliarder , med blant annet John Fredriksen som hjørnestensinvestor, og emisjonskursen ble satt til 6,26 kroner pr. aksje. Førstkommende fredag slippes Norwegians tegningsretter på Oslo Børs. Fra onsdag ble flyselskapets aksje handlet eks. tegningsrettene. Aksjen endte dagen på 39,43 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

ELOP: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ice Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Instabank: Kl. 07.00, Teams kl. 13.00