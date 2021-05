Dette er Peter Hermanruds favorittaksjer for mai

Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets har sendt ut en oversikt over sine favorittaksjer for mai. I perioden 7. april til 4. mai gikk porteføljen opp 1,7 prosent samtidig som hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 0,7 prosent.

De aksjene i porteføljen som hadde best uttelling i perioden var Schibsted og Zalaris med kursoppganger på henholdsvis 12,7 prosent og 9,4 prosent. Verst gikk det med Elkem som falt 18,8 prosent. - -

Glad i fisk

– Fisk liker vi godt og nå selges det bra med fisk til bra priser. Det er klart at når restaurantsektoren åpner opp igjen så øker etterspørselen ytterligere. Du kan lett se for deg høyere priser og det ligger ikke inne i estimatene, sier Hermanrud til Finansavisen.

I maiporteføljen finner vi både Lerøy Seafood og Salmar. Sjefstrategen har også stor tro på Sats fremover. - -

– Sats er et spennende veddemål på gjenåpningen av samfunnet. Her tror jeg også at stordriftsfordelene er større enn før. Det er tross alt en fordel å være størst, sier Hermanrud til Finansavisen.

– Circa er en høyrisikoaksje. Selskapet skal produsere løsemidler som ikke er giftige. Det kan bli et stort marked, sier Hermanrud.

Sbanken ga shortsmell

Peter Hermanruds shortportefølje gikk opp 3,0 prosent i april. Her traff han best med Fjordkraft og Kongsberg Automotive som falt henholdsvis 9,0 prosent og 7,2 prosent. I shortporteføljen var også Sbanken som klatret hele 26,9 prosent. - -

– Vi gjorde en feil da vi ikke så at Sbanken ble en oppkjøpskandidat, innrømmer Hermanrud.

I midten av april la DNB inn et bud på samtlige aksjer i Sbanken. Budet på 103,85 kroner aksjen tilsvarte et samlet vederlag på 11,1 milliarder kroner og representerte en premie på 29,8 prosent i forhold til sluttkurs dagen før budet ble kjent.

Hittil i år har Hermanruds kjøpsanbefalinger en avkastning på 10,9 prosent, shortporteføljen har gått opp 7,9 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs er opp 10,6 prosent.

Peter Hermanruds favorittaksjer Sats Schibsted Telenor Norske Skog Circa Group Genel Energy Lerøy Seafood Salmar Subsea 7