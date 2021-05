Martin Mølsæters favorittaksjer

Etter en avkastning på 11,1 prosent i februar og 8 prosent i mars så forvalter Martin Mølsæter i First Fondene at avkastningen i First Generator krympet til 2 prosent i april. Det betyr at fondet er opp 18,7 prosent hittil i år mens referanseindeksen er opp 10,3 prosent.

Norske Skog bidro mest på den positive siden mens Elkem bidro mest på den negative siden. Elkem la frem gode tall som lå godt over markedets forventninger. Likevel falt kursen betydelig da selskapet gjennomførte en større emisjon kvelden før tallene ble annonsert. -

I løpet av april har Mølsæter solgt seg ned i fondets største posisjon, BW Offshore, mens han har økt eksponeringen i Elkem og Norske Skog.

Energisektoren står for rundt 30 prosent av Martin Mølsæters portefølje mens Materialer og Industri står for om lag 23 prosent hver.

Ved inngangen til mai var BW Energy First Generators 6. største posisjon med 7,9 prosent av porteføljen.

For litt over to uker siden startet BW Energy et boreprosjekt på oljelisensen Dussafu utenfor kysten av Gabon. Onsdag kveld kom nyheten om vannfunn i stedet for oljefunn og torsdag ved lunsjtider faller aksjen 19 prosent.

Martin Mølsæter hadde ingen kommentarer til porteføljen da Finansavisen tok kontakt.