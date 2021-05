Skal lede Eksportfinansiering Norge

Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir 1. juli til Eksportfinansiering Norge. Det ble besluttet i februar i år.

Jobben med å lede det sammenslåtte selskapet går til den erfarne banktoppen Tone Lunde Bakker, som siden 2017 har vært sjef for Swedbank Norge.

Det fremgår av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet torsdag.

– Eksportfinansiering Norge får en leder med god innsikt i eksportbedrifters behov for finansiering, solid kredittforståelse og mange års ledererfaring. Dette er kompetanse som blir viktig i etableringen av Eksportfinansiering Norge, og i arbeidet med å fremme eksport, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar.

Lang erfaring

Siviløkonom-utdannede Lunde Bakker har og har hatt flere viktige styreverv, samt tunge lederstillinger i banknæringen.

Siden 2016 har hun ledet bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Equinor. Hun har også bakgrunn som landsjef for både Danske Bank og SEB i Norge.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Eksportfinansiering Norge sammen med de ansatte, sier Tone Lunde Bakker i pressemeldingen.

– Vi skal arbeide for å bidra til økt norsk eksport og omstilling av norsk økonomi, sier hun.

Drømmejobb

Dagens GIEK-leder, Wenche Nistad, omtalte nylig stillingen som en drømmejobb.

– Det er en drømmejobb, men jeg tror jeg får overlate det til noen som er yngre, sa hun i et intervju med Finansavisen i midten av april.

Nistad er klar på at sammenslåingen av de to instansene vil gjøre det enklere for næringslivet.

– Dette er noe jeg har kjempet for lenge. Det blir én part å forholde seg til og vi kan utvide spesialkompetansen og allokere ressursene enda bedre, sa hun.