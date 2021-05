Trenden har snudd – advarer mot flere aksjer

- - - - - -

Investtech opererer med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Formålet med porteføljen er å vise investorer hvilke aksjer man (ifølge Investtechs analyser) bør holde seg unna. Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.

I løpet av forrige uke falt porteføljen 2,5 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,5 prosent. Det betyr at porteføljen er ned 3,0 prosent hittil i år mens Oslo Børs er opp 10,3 prosent.

– Alle aksjene i hold-deg-unna-porteføljen er negative, og vi gjør ingen endringer denne uken, sier Geir Linløkken til Finansavisen.

Trenden har snudd

Linløkken ser også negative signaler i flere høyprofilerte aksjer som han ikke har med i porteføljen. Rundt nyttår var eksempelvis mange av de høyvolatile aksjene på Oslo Børs teknisk positive. Det har endret seg den siste tiden.

– Nå har trenden snudd for mange av dem, og spesielt den siste uken har det blitt utløst salgssignaler i mange slike aksjer. For eksempel har både Nel, Kahoot, Vow og Hexagon Purus alle brutt ned etter at investorene de siste dagene har presset på for å komme seg ut. Salgssignaler er utløst og et videre fall for disse indikeres, sier Linløkken. - - -

Utvalget i «hold-deg-unna-porteføljen» er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand, og volum. Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt.