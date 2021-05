Sender børsvinner videre opp

, , , , , , , ,

Bare siden oktober har Wallenius Wilhelmsen steget fra 15 til 30 kroner. Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen har hatt kursmål på 30 kroner, men i en fersk analyse jekker han nå kursmålet opp til 36 kroner. Altså 20 prosent oppsidepotensial, ifølge analytikeren.

Pareto er ute med sin første analyse av Kalera, med et kursmål på 40 kroner og kjøpsanbefaling. ABG var ute med en ny analyse torsdag der de kuttet kursmålet fra 53 til 50, men opprettholder kjøpsanbefalingen. Aksjen handles til under 30 kroner etter å ha vært over 45.

SEB, Kepler og Handelsbanken er ute med nye analyser på Veidekke. SEB og Handelsbanken kutter fra kjøp til hold, mens Kepler har hatt hold tidligere også, så den aksjen er altså ingenting å kjøpe, ifølge meglerhusene. Det samme gjelder Carnegie i AF Gruppen.

Men Arctic og SEB er enige om at SR Bank er en aksje å kjøpe. De har kursmål på henholdsvis 123 og 125 kroner.