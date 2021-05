Her er Sisseners favorittaksjer for mai

I april steg Sissener Canopus 1,2 prosent mens OBX-indeksen på Oslo Børs gikk opp 0,8 prosent. S&P 500 kunne vise til en oppgang på 5,3 prosent i samme periode mens Euro Stoxx 600 la på seg 2,4 prosent. Det betyr at Sissener Canopus er opp 7,8 prosent hittil i år.

Den gjennomsnittlige markedseksponeringen til Sissener Canopus var 57 prosent i april.

– Spesialister på å bruke penger de ikke har

– Vi var litt forsiktige i forhold til internasjonale børser i april. Politikerne har blitt spesialister på å bruke penger de ikke har for å stimulere økonomien. Det taler for en videre børsoppgang, sier Sissener til Finansavisen.

– Jeg er engstelig for fremtidige emisjonsvolum. Jeg ser ikke helt hvor de pengene skal komme fra, slår Sissener fast.

Fondets beste bidragsyter var Nordic Semiconductor som steg 34,4 prosent. To andre aksjer som bidro i riktig retning var medieselskapet Schibsted som klatret 19,3 prosent og detaljhandelsselskapet Europris som gikk opp 10,8 prosent. Volkswagen falt 9,2 prosent i april etter at aksjen var en av de mest positive bidragsyterne i mars. - -

– Tror du børsfesten fortsetter i Nordic Semiconductor?

– Vi tror det, sier Sissener.

Kvartalsesong

Rundt en tredjedel av europeiske selskaper i Eurostoxx 600-indeksen har hittil levert resultater for første kvartal. Ifølge Sissener er resultatet i snitt 15 prosent over forventningene for kvartalet, og Goldman Sachs konkluderer med at dette det største positive avviket fra inntjeningsestimater de siste 10 årene.

Over 80 prosent av de nordiske selskapene som har levert kvartalsresultater så langt har fått sine 2021-estimater justert opp.

En sterk økonomi

Jan Petter Sissener ser flere tegn som bekrefter den sterke økonomien, slik som stigende priser på råvarer, mangel på halvleder til bilprodusenter, flaskehalser innen frakt, logistikk og verdikjeder. Videre fremover mener forvalteren at kostnadsinflasjon bli et tema det er viktig å fokusere på.

Finanssektoren står for rundt 30 prosent av aksjene i porteføljen mens Energi og Kapitalvarer står for henholdsvis 25 prosent og 22 prosent av aksjene.

– Den siste tiden har vi kjøpt mye i råvarer. Flere råvarebaserte aksjer har gått som en rakett i det siste, sier Sissener.

Forvalteren venter fremdeles en positiv børsutvikling ut 2021, men sammenfallende med fortsatt sterk økonomisk vekst vil fokus på økende inflasjon tilta.