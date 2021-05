Bjellesau-misnøye mot Norwegian

Hvem er Lorentzen? Hvem er «& Associates»? Og er Norwegians våpendrager Alexander Munch-Thore blant dem som skor seg på at noen få investorer får store deler av Norwegian-emisjonen gratis til 6,26 kroner, mens aksjen har vært handlet til over 50 kroner på børsen?

Norske bjellesauer er nesten like sure som norske bønder etter at penger på gaten for én gangs skyld ikke har tilfalt dem, men John Fredriksen, Folketrygdfondet, Sundt, DNB, Nordea og til og med denne Ludvig Lorentzen & Associates, som i utgangspunktet ikke kan sammenlignes med de øvrige kjempene i norsk finans.

Ingen av de ovennevnte bjellesauene vil gå ut med kritikk, men i investormijøet var det den store snakkisen fredag.

– Det er masse snakk og rykter om dette blant investorer fredag, sier én investor.

Flere andre bekrefter det samme etter at kjendisinvestorer hverken fikk VIP-billetter eller Golden Circle-billetter da Norwegian spilte.

«Garantert 0 involvens»

Den upopulære mannen heter Alexander Munch-Thore, som det seneste halvåret har meislet ut refinansieringen av flyselskapet. Han er mektig irritert når Finansavisen spør ham om han er blant de assosierte til Lorentzen.

«Jeg eller mine selskaper har ABSOLUTT 100% garantert 0 involvens med Ludvig Lorentzen-familien eller andre av selskapets cornerstone investorer», skriver Munch-Thore i en usedvanlig klar tekstmelding til Finansavisen.

– Munch-Thore inngår ikke i Ludvig Lorentzen & Associates. Enhver spekulasjon rundt det bør man avstå fra, sier Petter Behncke leder for investeringsbankdivisjonen i DNB Markets.

Nå er det duket for et bikkjeslagsmål om den kommende rettede emisjonen i Norwegian, som går uten tegningsretter. Nøkkelinvestorene har sikret seg aksjer for 2,9 milliarder. Den pågående tegningsrettsemisjonen som forbeholdes eksisterende aksjonærer utgjør bare 395 millioner, mens det gjøres en ny rettet emisjon på 875 millioner der man slipper å kjøpe tegningsretter.