Har steget 26.000 prosent på et halvt år

Kryptovalutaen dogecoin, som opprinnelig ble laget som en spøk, er nå opp mer enn 26.000 prosent de siste seks månedene.

Til sammenligning har S&P 500 i løpet av den samme perioden vokst 19 prosent, mens kryptorivalene bitcoin og etherum er opp henholdsvis 286 og 698 prosent.

Utfordringen er at der bitcoin har en begrensning på 21 millioner mynter, er det foreløpig ingen grense for hvor mange dogecoins det kan bli. I tillegg er det også for øyeblikket svært få som aksepterer dogecoin som betaling.

– Det er Wall Street som er vitsen denne gangen. Det du har er en situasjon der tenåringer på TikTok overgår selv de smarteste forretningsmenn med tusenvis av prosentpoeng, sier forvalter og grunnlegger av Quantum Economics, Mati Greenspan, til CNBC.

Liten verdi

Mike Bucella i BlockTower Capital sier til CNBC at dogecoin i disse dager er et stort markedsføringsknep.

Han trekker frem at i motsetning til flere av de rivaliserende kryptovalutaene, som for eksempel lar programmerere bygge applikasjoner på plattformen for å gjøre ting som å låne og låne ut penger, er det ikke mye man kan gjøre med dogecoin.

– Jeg vet ikke engang om det er noen som de siste årene har lagt til ny funksjonalitet eller kode til den. Dogecoin har egentlig ikke et utviklingsteam bak seg, forteller Asheesh Birla, adm. direktør i Ripple, som administrerer en alternativ kryptovaluta som brukes til betalinger.

– Vi ser det at dogecoin stiger i pris som en faktor av lav likviditet og ekstrem vekst i nettverket. Når dette nettverket når en kritisk masse, tror jeg ikke denne typen vekst er bærekraftig, sier Greenspan.

Kjendisfavoritt

En av de som har vært med på å gjøre dogecoin populær er Elon Musk. Ifølge CNBC er det ikke klart verken når eller hvorfor kryptovalutaen fanget Tesla-grunnleggerens hjerte.

– Du har denne ene fyren som på en måte er som en kultleder, sier Birla.

Den siste ukens kursstigning er av flere analytikere tilskrevet Musks kommende «Saturday Night Live»-opptreden, som sendes lørdag 8. mai.

Musk er imidlertid ikke den eneste kjendisen som er dogecoin-fan. Også Dallas Mavericks-eier Mark Cuban, Snoop Dogg og Gene Simmons fra Kiss har alle gitt sin støtte til kryptovalutaen.

Ekspertene sier til CNBC at dynamikken minner om GameStop-tradingen tidligere i år.

– Elon pusher i utgangspunktet meldingen om: «Hvorfor kan ikke dogecoin ha en verdi?». Det er en del av GameStop-bommen. Folk liker disse fortellingene. De liker disse historiene. De liker disse vitsene. , sier tradingsjef i BlackTower Capital Avi Felman.