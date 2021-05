Kryptvaluta stupte 30 prosent mens Musk var på TV

Mens Elon Musk debuterte på scenen i «Saturday Night Live», falt kryptovalutaen 29,5 prosent, ned til 49 cent, i løpet av tidspunkt.

Den har senere steget noe, men er fortsatt ned 26 prosent – til 52 cent – i skrivende stund.

Det er uklart hva som førte til fallet i dogecoin, men i løpet av nedsalget var det flere brukere hos Robinhood som klaget over at selskapets kryptohandel ikke fungerte. Selskapet bekreftet avbruddet på Twitter. Tjenesten skal ha blitt gjenopprettet på under en time, skriver CNBC.

Live streaming

Det var store forventninger før Musks TV-opptreden på lørdag. Det skal visstnok ha blitt arrangert fester for å se på programmet, og dogecoin-følgere skal ha hatt live-streams på YouTube som var viet til å se SNL og samtidig spore dogecoin-bevegelsene.

I løpet av sin opptreden på det legendarisk amerikansk humorprogrammet, kalte Musk seg selv blant annet «The Dogefather» og skal også ha ult mot månen.

Musk er imidlertid ikke den eneste kjendisen som er dogecoin-fan. Også Dallas Mavericks-eier Mark Cuban, Snoop Dogg og Gene Simmons fra Kiss har alle gitt sin støtte til kryptovalutaen.

Kryptovalutaen, som opprinnelig ble laget som en spøk, hadde før Musk opptreden steget med over 26.000 prosent de seneste seks månedene. Til sammenligning har S&P 500 i den samme perioden vokst med 19 prosent.

Noe av forskjellen mellom bitcoin og dogecoin er at mens bitcoin har en begrensning på 21 millioner mynter, er det foreløpig ingen grense for hvor mange dogecoins det kan bli. I tillegg er det også for øyeblikket svært få som aksepterer dogecoin som betaling.

– Kjører Prius

Det var ikke bare kryptovaluta som var på planen da Musk gjestet SNL. Teslas konkurrenter Ford, Lucid og Volkswagen hadde alle kjøpt annonseplass i programmet. Noe som kan sees på som et lite spark mot Tesla, som ikke annonserer på TV.

Men Musk nevnte likevel én bilrival som ikke hadde kjøpt annonseplass i løpet av programmet:

– Jeg kan si noe virkelig sjokkerende, som at jeg kjører en Prius.