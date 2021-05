Solgte aksjer for 40 milliarder kroner på 4 dager

Jeff Bezos har sagt at han skal gå av som konsernsjef for Amazon. Men før han gjør det skal han tydeligvis fylle krigskassen sin. For denne uken solgte Bezos rundt 1,5 millioner Amazon-aksjer til en gjennomsnittskurs på 3.350 dollar mellom mandag og torsdag. Noe som beløper seg til omtrent 4,9 milliarder dollar – litt over 40 milliarder kroner, melder Business Insider.

Etter nedsalget sitter Bezos på 51,7 millioner Amazon-aksjer, som tilsvarer en eierandel på 10,3 prosent – verdt 170 milliarder dollar ved børsslutt fredag.

Nedsalget er en del av en forhåndsavtalt plan, og er hans første salg i år, etter at han solgte aksjer for 10 milliarder dollar i 2020. Ifølge papirer sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, kan han komme til å selge ytterligere 500.000 aksjer de kommende dagene.

Bezos har tidligere sagt at han selger aksjer for 1 milliard dollar i året for å finansiere romfartselskapet hans Blue Origin. I tillegg har verdens rikeste mann også forpliktet å betale 10 milliarder dollar til Bezos Earth Fund, en organisasjon som er dedikert til å bekjempe klimakrisen, skriver Business Insider. Det er uklart om inntektene fra hans siste salg vil bli brukt til å finansiere en av disse satsingene