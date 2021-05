ABG nedgraderer Noreco-kursmålet med 60 kroner

ABG Sundal Collier nedgraderer Norwegian Energy Company (Noreco) til hold, samtidig som kursmålet på aksjen nedjusteres til 150 fra tidligere 210 kroner.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset onsdag, skriver TDN Direkt.

Ved lunsjtider omsettes aksjen på Oslo Børs for 139,2 kroner.

ABG Sundal Collier skriver at selskapet leverte svakere førstekvartalstall enn hva de hadde ventet, og trekker frem at Noreco etter deres syn ser ut til å være i risiko for brudd på deres lånebetingelse (covenant) på 5 ganger NIBD/EBITDAX, hvor meglerhuset estimerer at dette kan skje i første kvartal 2023.

«Vi tror det er usannsynlig at aksjekursen når sitt fulle potensial frem til bekymringen knyttet til lånebetingelsen er avklart», skriver meglerhuset.