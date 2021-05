Helomvending: - Kunder får ikke betale i bitcoin

I februar i år gikk Tesla i ledelse av gründeren bak selskapet, Elon Musk, ut og kjøpte bitcoin for 1,5 milliarder dollar eller nærmere 12,5 milliarder kroner.

Samtidig med storsatsningen lovet også selskapet at deres kunder skulle få lov til å bruke bitcoin som betaling ved kjøp av Tesla-biler.

Knappe tre måneder senere gjør Elon Musk en helomvending, skriver Financial Times, og suspenderer selskapets planer om å godta betaling for bilene sine i kryptovalutaen.

Bekymret for klima

Dette skjer til tross for at bitcoin fortsatt ligger over 50.000 dollar, og langt over Musk og Teslas inngangspunkt, som rundt 8. februar lå på 38.465 dollar.

Årsaken skal ifølge FT være at den eksentriske Tesla-gründeren har blitt bekymret for klimaavtrykket, og tilskriver helomvendingen miljøhensyn.

I en kort Twitter-melding på tirsdag skrev Elon Musk: «Vi er bekymret for den raskt økende bruken av fossile drivstoff til gruvedrift av bitcoin og transaksjoner, spesielt kull, som har de verste utslippene av noe drivstoff.»

Vil se på annen krypto

For en drøy måned siden overrasket Musk investorene med å ha solgt deler av bitcoin-investeringen med 101 millioner dollar eller om lag 842 millioner i gevinst.

Det bidro også til å løfte selskapets resultater, men Musk sier selskapet ikke kommer til å selge mer.

Når det gjelder fremtidige kryptoinvesteringer konkluderte Twitter-meldingen hans med at Tesla «ser på andre kryptovalutaer som bruker mindre enn én prosent av bitcoins energi per transaksjon. Noe som kan gi håp til andre kryptovalutaer.

Kraftig nedsalg

Twitter-meldingene fra Elon Musk trigget et kraftig nedsalg i kryptovalutaer som bitcoin, ethereum og XRP onsdag kveld.

Bitcoin falt under 50.000 dollar for første gang siden 24. april. I skrivende stund er valutaen likevel noe opp igjen, og omsettes for 51.016 dollar.

Videre sendte også Twitter-meldingen en rekke kryptorelaterte aksjer kraftig ned.

Coinbase Global Inc, den største kryptobørsen i USA, falt 4,8 prosent i etterhandelen, mens Microstrategy - som også har investert milliarder i bitoin, falt 9,2 prosent.

I Asia falt Monex Group Inc., som eier Coincheck Inc., hele 12,6 prosent, mens Nexon, det første japanske selskapet til å investere stort i bitcoin, falt 17 prosent.