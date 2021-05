Nordmenn fortsetter å kjøpe fond

Norske personkunder nettokjøpte aksjefond for fire milliarder kroner i april. Totalt ble det tegnet verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner forrige måned, ifølge ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Av nettotegningen på 5,4 milliarder kroner, ble 4,6 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens 0,8 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond.

Personkunder har nå en forvaltningskapital på 320 milliarder kroner i norske verdipapirfond, mens den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond nå er på 1.620 milliarder kroner. Det er en økning på 126,3 milliarder, tilsvarende 7,8 prosent, siden starten av året.

Institusjonelle kunder, som forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner eller aksjeselskap, nettosolgte verdipapirfond for 1,6 milliarder kroner. De tegnet også aksje- og kombinasjonsfond for 0,7 milliarder, mens det ble nettosolgt rentefond for 2,7 milliarder kroner. Totalt har institusjonskundene en forvaltningskapital på 886 milliarder kroner.