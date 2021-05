Kommuner og fylkeskommuner henter kapital

Kommunene Giske, Ulstein, Drangedal og Ørsta, samt fylkeskommunene Vestland og Agder annonserte fredag kveld at de har emittert sertifikatlån.

Et sertifikat er et omsettelig gjeldspapir med løpetid inntil ett år. Det fungerer ganske likt som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk. Prisingen ved omsetning blir også annerledes fordi et sertifikat ikke har renteterminer. Det er fordi rentene kun betales ved innløsning.

Blant kommuner er emisjon av sertifikatlån en vanlig metode for å innhente kapital.

Bergen Capital Management fikk gleden av å være tilrettelegger.

Oversikt over emisjonene: