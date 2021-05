Åpen for å motta betaling i bitcoin

Kjell Inge Røkke overrasket mange med å opprette kryptosatsingen Seetee tidligere i år, og samtidig kjøpe 1.170 bitcoin som i skrivende stund er verdt rundt 475 millioner kroner.

I et intervju med Bloomberg snakker Akers konsernsjef Øyvind Eriksen varmt om bitcoin.

– Vi er nysgjerrige på denne teknologien. Dette inkluderer forståelse av hvordan bitcoin og blokkjede vil endre atferdsmønstre og markedene vi er i, sier han til nyhetsbyrået.

Eriksen forteller videre at Aker foreløpig ikke har satt opp et betalingssystem for bitcoin enda.

– Ting skjer veldig raskt her. Jeg er ikke fremmed for ideen om å motta betaling i bitcoin, sier han til Bloomberg.

Musk snudde

Nylig skapte Elon Musk sjokkbølger i bitcoin-miljøet ved at Tesla nå ikke lenger vil akseptere bitcoin som betalingsmiddel på grunn av bekymringer rundt den «raskt økende bruken av fossile energikilder» i bitcoin-mining.

«Eierne av mining-selskaper vil insistere på å bruke den billigste energien og pr. definisjon vil denne strømmen ikke ha noe bedre økonomisk bruk. Bitcoin fungerer da som et økonomisk batteri», skrev Røkke i sitt aksjonærbrev i mars.

Røkke skrev også at bitcoin kan akselerere overgangen til fornybar energi, og som Musk har Røkke brukt CO2-avtrykket til den globale gullproduksjonen til å rettferdiggjøre bitcoins klimautslipp.

I intervjuet med Bloomberg kommer det frem at Aker-systemet ikke har endret syn på bitcoin etter Musks' siste trekk.

(Journalisten eier både bitcoin og ethereum, red.anm.)