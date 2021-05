Fem råd for å takle fallende aksjekurser

Investorer verden over fikk en kald skyllebøtte den foregående uken, med store fall i tech-sektoren og de brede indeksene.

Oslo Børs endte uken ned 2,1 prosent og på Wall Street falt Dow Jones 1,1 prosent, S&P 500 1,4 prosent og Nasdaq 2,4 prosent. Siste måned er teknologiindeksen ned hele 4,5 prosent.

Blant enkeltaksjer falt spesielt Norwegian, Huddly, Next Biometrics og Kahoot tungt.

En katalysator for nedgangen var den markante økningen i inflasjonen i USA som steg til høyeste nivå på 13 år . Nordea Markets tror imidlertid dette bare er starten og spår inflasjonssjokk utover sommeren, med tall opp mot 8 prosent.

Spørsmålet er hvordan man skal takle et fallende marked? Michael Sincere, forfatter bak flere investeringsbøker og kommentator for Wall Street Journal og Marketwatch, kommer med noen enkle råd å følge.

1. Glidende gjennomsnitt

Følg spesielt med på 50-, 100- og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Da S&P 500 falt tidlig i uken brøt den ikke sitt 50 dagers glidende gjennomsnitt. Hadde den gjort det ville det vært et salgssignal.

Når store indekser faller under 50 dagers glidende gjennomsnitt er det et rødt flagg, 100 dager er det trøbbel på vei, og under 200 dagers glidende gjennomsnitt er man i et bearmarked.

– Da bør man vurdere å kutte noen av longposisjonene sine. Det siste man vil er å bli tatt på sengen, sier Sincere.

2. Hold deg til investeringsplanen din

– Hvis du ikke har en investeringsplan; lag en, er rådet fra Sincere.

Han anbefaler å hele tiden evaluere porteføljen mot planen, selge tapere som har liten sjanse på å komme seg opp igjen, og sørge for god diversifisering.