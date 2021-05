Milliardærer selger gigantiske aksjeposter etter markedsrally

Primærinnsidere i verdens største selskaper har cashet inn gigantiske summer etter et 14 måneder langt bullmarkedsrally.

Innsidere i USA har kvittet seg med aksjer for 24,4 milliarder dollar – rett over 200 milliarder kroner – siden nyttår, ifølge Bloomberg.

De fire første månedene i 2021 har dermed stått for nesten like mye som siste halvdel av 2020, som endte på aksjer solgt for 30 milliarder dollar.

De fleste av disse aksjesalgene er solgt i planlagte intervaller, men etter rallyet vi har sett i markedet siden pandemien inntraff, har summene aksjene har blitt solgt for, blitt slående store.

Det er flere grunner til at innsiderne ønsker å selge. Pandemirallyet har sendt kursene til nær all-time high-verdier, inflasjonen stiger, og det fryktes at Federal Reserve vil stramme inn støttekjøpene. Joe Biden har også forkynt økende skatter, hvilket fører til usikkerhet.

Bezos på topp

Amazon-topp Jeff Bezos har solgt aksjer i eget selskap for 6,7 milliarder dollar – 55 milliarder kroner – hittil i år. Det tilsvarer mer enn to tredeler av alle aksjene han solgte i fjor.

Larry Ellison solgte 7 millioner Oracle-aksjer for totalt 552,3 millioner dollar – 4,5 milliarder kroner.

Alphabet-sjef Sergey Brin har uttrykt at han ønsker å selge så mange som 250.000 aksjer i Alphabet. Tidligere i mai solgte han aksjer for 163 millioner dollar – hans første salg på over fire år, ifølge SEC-dokumenter.

Mark Zuckerberg i Facebook har solgt aksjer fortløpende helt siden i høst og endt opp på totalt 1,9 milliarder dollar – 15,6 milliarder kroner.

Zoom-grunnlegger Eric Yuan har også trappet opp salget. I fjor solgte han i snitt 140.000 aksjer i måneden, hvilket resulterte i totalt 350 millioner dollar for året.

Siden mars har han imidlertid solgt rundt 200.000 aksjer i måneden for totalt 185 millioner dollar – 1,5 milliarder kroner.