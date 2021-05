Gjorde monsterkjøp etter brannsalg

Milliardær og investor George Soros, bedre kjent som «The man who broke the Bank of England», lastet opp med aksjer i ViacomCBS, Discovery og Baidu i kjølvannet av kollapsen til Archegos Capital Management, skriver Bloomberg.

Ifølge nyhetsbyrået er det snakk om aksjekjøp for rundt 350 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,9 milliarder kroner. Av dette ble 194 millioner dollar investert i ViacomCBS, og resten fordelt på de andre aksjene.

Investeringsselskapet til Soros skal ikke ha eid aksjer i noen av selskapene før brannsalget til Archegos Capital Management.

Hadde 20 mrd. dollar

I slutten av mars ble Bills Hwangs Archegos Capital Management offer for kraftig belånte posisjoner i noen få amerikanske og kinesiske selskaper.

På det meste hadde Archegos 20 milliarder dollar i forvaltningskapital og en eksponering på 100 milliarder dollar i utvalgte aksjer gjennom skyhøy belåning. Da kursen stupte ble forvaltningsselskapet følgelig tvangssolgt og bankene ble påført store tap – særlig Credit Suisse.