Analytiker ser på «kanarifuglen i kullgruven» – anbefaler fire aksjer

Forrige uke var en berg-og-dal-bane på børsene verden over. Spesielt teknologisektoren fikk seg en smell, og Nasdaq fortsatte fallet ned ytterligere 0,6 prosent 17. mai.

Det var hovedsakelig høyere enn ventet inflasjon som overrasket investorene og skapte usikkerhet for økende priser og om Federal Reserve må avslutte støttekjøpene tidligere enn ventet.

Victoria Fernandez, sjefstrateg i Crossmark Global Investments, har fulgt det hun omtaler som en kanarifugl kullgruvene nøye, for å se om forrige ukes sell-off er et varsel på hva som vil skje i tiden fremover.

– Man ser alltid etter et signal som vil si hva som vil skje fremover og obligasjonsmarkedet er plassen å kikke, sier hun til CNBC.

Til tross for at aksjemarkedet falt blinker ingen varsellamper i obligasjonsmarkedet.

– Vi har hatt flere hendelser i det siste, Janet Yellen som snakker om høyere skatt, arbeidstall som skuffet, høyere inflasjonstall enn ventet og høy volatilitet i markedet, men spredningen i markedet har blitt holdt under kontroll, sier Fernandez.

Spredningen mellom den toårige og tiårige amerikanske renten økte for eksempel til bare 148 basispunkter fredag, opp fra 140 bips på de laveste punktene i uken.

– Det betyr at kredittmarkedet ikke er bekymret nå. Vi står på et godt sted med en noe høyere VIX-indeks («fryktindeksen», journ.anm) og et stabilt obligasjonsmarked. Det er som oftest positive nyheter for aksjemarkedet fremover.

Kjøpsmulighet

Fernandez mener den siste tidens nedtur bør ses på som en stor kjøpsmulighet.

– Vi liker 5G-sektoren, datainfrastruktur og internettselskaper. Nvidia og Adobe for eksempel. Kredittkortselskaper gjør det også godt, for eksempel Mastercard og Visa, anbefaler Crossmark-analytikeren.

Samtlige av aksjene falt forrige uke og har underprestert i forhold til resten av markedet siden nyttår. S&P 500 er opp 10,8 prosent i år, mens Nvidia er opp 8,5 prosent, Adobe ned 3,5 prosent, Mastercard opp 1,8 prosent og Visa opp 3,5 prosent.