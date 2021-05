Nedgang i vente på Oslo Børs

Det går mot nedgang på 0,88 prosent fra start for hovedindeksen på Oslo Børs, ifølge IG Trading. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,5] prosent.

Olje

Oljeprisen synker onsdag morgen og et fat brentolje står i 68,14 dollar, ned 0,55 prosent. WTI-oljen er ned 0,54 prosent til 64,91 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,10 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA steg med 0,6 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien. Det melder TDN Direkt.

På forhånd ventet analytikerne et oppsving på 1,68 millioner fat, ifølge Oilprice.

Asia

I Japan synker Nikkei 1,62 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,93 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,51 prosent.

Sensex i India faller 0,21 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 2,01 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,62 prosent.

Markedene i Hong Kong og Sør-Korea er stengt på grunn av offentlig høytidsdag.

Wall Street

På makrofronten legger Fed frem protokoll klokken 20.00 norsk tid, mens DOE publiserer ukentlige oljelagertall klokken 16.30.

Tirsdag ble en svært volatil børsdag for de tre toneangivende amerikanske indeksene. Alle tre var opp fra start, men den siste timen snudde samtlige i rødt.

Dow Jones falt 0,78 prosent til 34.060.

S&P 500 stengte ned 0,85 prosent, til 4.127.

Nasdaq falt 0,56 prosent, til 13.303.

Av de norske aksjene i USA steg verdien av John Fredriksens Nasdaq-noterte Golden Ocean med 4,80 til 9,39 dollar per aksje. Det skjedde etter at Big Short-legenden Michael Burrys Scion Asset Management har kjøpt seg opp i selskapet.

Hovedindeksen

Flere selskaper er i ilden med resultater for første kvartal, og du kan følge utviklingen her. Av makrohendelser publiseres skatteregnskapet for april klokken 8.00.

Oslo Børs steg 0,8 prosent tirsdag, til 1.078,85 poeng.

Norwegian ble tirsdagens børsvinner, og aksjen steg 28,42 prosent etter at selskapet meldte at dets rekonstruksjon nå er satt i stein. Planen har fått endelig godkjenning i High Court of Ireland og Oslo byfogdembete.

Agilyx steg 27,1 prosent etter at selskapet meldte at det vil holde en presentasjon 19. mai, der det vil bekrefte sitt mellomlange prosjektpipline-mål.

Teknologiselskapet PoLight steg 10,7 prosent etter at selskapet meldte om en ordre av TLens-produktet.

Dette skjer i dag – onsdag

Regnskapsrapporter