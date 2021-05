Mot sterk start på Oslo Børs

Det går mot oppgang på 1,3 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge førhandelen til IG Trading. Roger Berntsen i Nordnet ser oppgang på 0,9 prosent fra start eller mellom intervallet [0,7 prosent og 1,1 prosent].

Olje

Brentoljen stiger 0,4 prosent til 66,95 dollar pr. fat, og WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 63,70 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 66,16 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Platts skriver torsdag at fremgang i samtalene knyttet til atomavtalen mellom USA og Iran, en styrket dollar samt en oppgang i amerikanske oljelagre er blant faktorene som har påvirket oljeprisene de seneste dagene, ifølge TDN Direkt.

Ifølge EIA steg amerikanske oljelagre med 1,3 millioner fat forrige uke, hvor det på forhånd var ventet en lagerbygging på 1,6 millioner fat ifølge Trading Economics.

Asia

I Japan faller Nikkei marginalt 0,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,3 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 0,7 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,5 prosent, Sensex i India faller 0,01 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,1 prosent. Straits Times i Singapore klatrer 0,3 prosent. Nifty 50 i India er ned 0,3 prosent.

Wall Street

Industriindeksen Dow Jones falt 0,48 prosent. Den brede S&P 500 stengte ned 0,29 prosent. Nasdaq-indeksen var den ned 0,03 prosent.

Onsdag offentliggjorde den amerikanske sentralbanken møtereferater som viste at den økende i inflasjonen i landet er et hett tema internt. Det diskuteres blant annet hvorvidt økningen i inflasjonen er mer enn midlertidig og om det snart kan bli aktuelt med pengepolitiske tiltak for å motvirke prisveksten.

Konsumprisveksten mellom april 2020 og april 2021 på 4,2 prosent var den sterkeste inflasjonen i USA på nesten 13 år.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,7 prosent før den sluttet på 1.060,43 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,15 milliarder kroner.

Tirsdag ble Norwegians redningsplan godkjent av aksjonærene, noe som sendte aksjen opp 28,4 prosent mens selskapets tegningsretter steg 35 prosent. Onsdag falt Norwegian 9,6 prosent til 25,75 kroner.

Danske Bank Markets har nedjustert kursmålet på Quantafuel fra 126 kroner til 62 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen. Estimatene gjenspeiler nå deres mer forsiktige syn på fremtidige volumer og produksjonsvekst. Quantafuel falt 9,9 prosent til 34,20 kroner.

I første kvartal hadde Mowi et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro, tilnærmet nøyaktig det samme som i fjor. Driftsinntektene kom inn på 1.022 millioner euro, mot 885 millioner euro i første kvartal 2020. Aksjen falt 0,7 prosent til 207,90 kroner.

Finanskalender

Resultat pr. 1. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Salmon Evolution: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Arcus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

B2Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00