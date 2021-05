På onsdag fikk Finansavisens Økonominyhetene besøk av Alex Rosén, som nylig har vært med Roger Berntsen på Aksjeskolen, der han blant annet fortalte om hvordan han i fjor høst måtte selge seilbåten sin og sette en million inn på høyrente-konto.

Resten av pengene ville han imidlertid investere, og etter å ha lest biografien om Elon Musk, satte han likegodt 50.000 kroner i Tesla – til tross for at Jan Petter Sissener anbefalte å shorte aksjen.

– De investerte jeg i Tesla, fordi Sissener sa nemlig at: Tesla, det må du shorte nå. Og da hadde jeg akkurat lest ferdig biografien om Elon Musk, så jeg tenkte at «han må du jo ikke shorte, han må du investere i», sa Rosén under intervjuet.

– Så jeg hoppet inn med de 50.000, de ble 500.000 og det ble en lykkereise. Da tenkte jeg: Det her, det er gøy.

