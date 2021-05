SEB nedgraderer Gjensidige Forsikring-aksjen til salg fra hold og nedjusterer samtidig kursmålet til 178 kroner, fra tidligere 203 kroner, ifølge en analyse torsdag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset er bekymret for stigende byggematerialpriser fordi forsikringspremiene kun kan heves en gang i året og henger bak kostnadsinflasjon. Økte råvarepriser kan også føre til inflasjon for bildeler, påpekes det i analysen.

«Vi venter at Gjensidiges combined ratio vil møte motvind fra andre halvår 2021 til gjennom 2022, som er årsaken til at vi har kuttet vårt estimat for resultat pr. aksje for 2021-2022 med 3-4 prosent», skriver SEB.

SEB viser også til at forsikringsaksjen handles til rundt 10 prosents premie mot sammenlignbare selskaper ved å se på implisitt P/E på skadeforsikringsvirksomhetene. Det er dermed også mangel på relativ verdsettelsesstøtte.

Gjensidige-aksjen har hatt paddeflat utvikling så langt i år og er opp marginale 0,03 prosent til 191,45 kroner.