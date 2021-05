Meglerhus venter kursoppgang – jekker opp kursmålet

Torsdag presenterte B2Holding sine kvartalstall, noe som resulterte i en kursoppgang på 2,0 prosent kroner.

I etterkant av kvartalsrapporten fra B2Holding har DNB Markets økt estimert EBIT for 2022-2023 med 2-4 prosent samtidig som kursmålet heves fra 10,50 til 11 kroner.

«Med en implisitt P/E på 7x og en EV/EBIT under 10x basert på 2022-estimatene mener vi dette ser attraktivt ut og gjentar kjøpsanbefalingen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Samtidig velger Pareto Securities å oppgradere sin anbefaling på aksjen fra hold til kjøp mens kursmålet heves fra 9 til 11 kroner. Ifølge TDN Direkt har selskapets sterke kostnadsfokus sørget for at meglerhuset reduserer sine driftskostnadsestimater for perioden 2022-2023 med 3-4 prosent.

– Første kvartal viste sterke resultater, både for innkreving av usikrede og sikrede porteføljer som hadde bedre resultater enn forventet. Vi har redusert finansieringskostnadene våre og har styrket balansen ytterligere i løpet av kvartalet, uttalte konsernsjef Erik Just Johnsen i forbindelse med kvartalstallene.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 9,8 kroner, opp 4,4 prosent.