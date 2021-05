Brev fra Einstein solgt på auksjon for over 1,2 millioner dollar

Beløpet tilsvarer over 10 millioner kroner, og salgssummen er tre ganger høyere enn hva auksjonshuset RR Auction i Boston hadde ventet.

Det finnes kun tre andre kjente eksempler der den skjellsettende formelen er nedskrevet med Eisteins egen håndskrift.

Dette fjerde eksempelet er det eneste som er i privat eie, og det ble først kjent offentlig ganske nylig, ifølge RR Auction.

Auksjonshuset hadde regnet med en pris på 400.000 dollar, tilsvarende cirka 3,4 millioner kroner.

– Det er et viktig brev både fra et holografisk synspunkt og fra fysikkens, sier auksjonshusets visepresident Bobby Livingston.

Formelen E=mc2 er grunnlaget for relativitetsteorien. Den viser at masse og energi er ekvivalente størrelser, og at tid ikke er noe absolutt.

Det håndskrevne brevet er på tysk. Det ble sendt til den polsk-amerikanske fysikeren Ludwik Silberstein og er datert 26. oktober 1946. Silberstein var en velkjent fysiker som utfordret flere av Einsteins teorier.

