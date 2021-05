Klarna-sjefen: Brexit kan styrke London som finanssentrum

Brexit gir London en mulighet til å få en uventet fordel mot EU og styrke sin posisjon som et globalt finanssenter ved å tiltrekke seg flere fintechselskaper og banker. Det sier Klarna-sjef Sebastian Siemiatkowski til Financial Times.

– Fordel for London

Ifølge Siemiatkowski, som visstnok er god for 2,2 milliarder dollar, har selskapet vurdert en mulig børsnotering i London, men han mener at markedet er «ekstremt overopphetet» og sannsynligvis vil falle til høsten.

– Ettersom Brexit har skjedd, gir det London en mulighet til å skrive enda bedre regler for finanssektoren. Det vil være til fordel for London som står utenfor EU. Folk forventet at alle bankene vil flytte bort fra Storbritannia. Jeg tror det er motsatt, sier Siemiatkowski.

Klarna ble i mars verdsatt til 31 milliarder dollar, en tredobling av verdsettelsen på seks måneder, og er blant de større selskapene som vurderer børsnotering. Ifølge Financial Times har selskapet tidligere hatt New York som en favoritt for en mulig børsnotering, men skal visstnok ikke ha dårlig tid.

Vil ha sunnere investeringsklima

Ifølge Siemiatkowski har Klarna vært i møte med den britiske regjeringen, som har vist stor interesse for å tiltrekke seg fintechselskaper, men han understreker at de ikke har dårlig tid med å bli notert.

– Jeg ville foretrukket å ikke børsnotere et selskap i et marked som er så overopphetet. Det ville vært fint å komme til et litt mer sunt klima, sier Siemiatkowski.

Det er imidlertid ikke bare investeringsklimaet Klarna-sjefen er skeptisk til. Han kritiserer også konkurrentene American Express og PayPal for å belastet selgerne høye avgifter og deretter oppmuntret forbrukerne til å bruke dem ved å tilby lojalitetspoeng. Men for tech-kjemper som Google, Apple og Facebook bekymrer ikke svensken seg for, etter som der blitt konglomerater som gjør en haug med andre ting.

– Du kan være god på noen ting, men det er vanskelig å være god på alt. Jeg er bare ikke så bekymret for dem, sier Siemiatkowski.