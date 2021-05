Aksjeekspert: – Elon Musk kan holde kjeft om krypto

Den foregående uken startet trått, men fikk seg en real oppsving torsdag og fredag.

CNBCs Jim Cramer vil rette fokuset tilbake mot aksjemarkedet, men investorenes oppmerksomhet ser ut til å være rettet mot kryptovaluta.

Aksjeeksperten venter at bitcoin og annen kryptovaluta vil være det som preger overskriftene også neste uke, og ser at nedturen i kryptomarkedet vil smitte over på aksjer.

Dette kan skape kjøpsmuligheter i nok en resultatpreget uke, mener Cramer. Han gir en oversikt over hvilke resultater investorene bør følge med på.

– Kanskje, bare kanskje, kan resultatrapporteringen overskygge bitcoin, så lenge Elon Musk kan holde kjeft om krypto, sier Cramer på sitt aksjeprogram.

I USA er både S&P 500 og Nasdaq ned i mai, mens Dow Jones har steget. Indeksene er henholdsvis ned 0,6 prosent og 3,5 prosent, og opp 1 prosent. Oslo Børs har steget 2 prosent i samme periode takket være fredagens rally. Onsdag var OSEBX-indeksen ned 1,4 prosent denne måneden.

Anbefalinger

Nvidia rapporterer tall onsdag, men Cramer ønsker å «høre hvor selvsikre selskapet er på regulatorisk tillatelse for Arm Holdings-overtakelsen». Aksjeeksperten tror imidlertid selskapet har stort potensiale fremover.

FactSet estimerer et resultat på 3,28 dollar pr. aksje og en omsetning på 5,4 milliarder dollar.

Costco leverer resultat torsdag og FactSet ser resultat på 2,31 dollar pr. aksje og inntekter på 43,6 milliarder dollar.

– Costco har en tendens til å stige sent i kvartalet, for så å falle umiddelbart dersom tallene ikke er gode. Jeg elsker butikken og aksjen, men du vil ikke kjøpe før du ser resultatet. La denne komme til deg, er Cramers anbefaling.

Dell presenterer også tall torsdag og er ventet resultat pr. aksje på 1,71 dollar på 23,8 milliarder dollar i inntekter, ifølge FactSet.

– Du kan kjøpe denne aksjen nå fordi Michael Dell vil fortelle en fantastisk historie. Jeg tror de vil levere et fantastisk kvartal, sier Cramer.